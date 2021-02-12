Жители Мурманска готовы потратить на свадьбу 206 тысяч рублей

Большинство респондентов сошлось во мнении, что лучшим свадебным подарком станут деньги. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В преддверии Дня всех влюбленных компании «Сбер Управление Активами» и «Сбер страхование жизни» провели исследование и выяснили, сколько россияне готовы потратить на свадьбу.

Средний свадебный чек по России составляет 188 тысяч рублей, о планах сыграть свадьбу заявило 5% опрошенных. Первое место по количеству свадеб на тысячу жителей второй год подряд заняла Махачкала, на втором месте — Нижний Новгород (годом ранее — Санкт-Петербург). Самые высокие оценки стоимости свадебного торжества — у жителей Набережных Челнов (225 тысяч рублей), Орла и Магнитогорска (по 224 тысячи рублей в каждом городе). Минимальные расходы на эти цели планируют жители Хабаровска (120 тысяч рублей) и Читы (106 тысяч рублей).

В Мурманске же жениться хотят меньше, а денег на свадьбу тратят больше.

- Жители Мурманска оценили стоимость свадьбы в 206 тысяч рублей, Петрозаводска – 209 тысяч рублей, Калининграда – 178 тысяч. О планах сыграть свадьбу в 2021 году заявили по 4% жителей Мурманска, Петрозаводска, Калининграда, - сообщили редакции «КП» в редакции издания Sber Press.

Большинство респондентов сошлось во мнении, что лучшим свадебным подарком станут деньги, залогом успешной свадебной церемонии является красивое платье невесты, при этом традиционно такой праздник не должен пройти без ресторана, и свадебного торта.

Ничего нового в этой истории потенциальные брачующиеся не придумали, разве только кто-то на свадьбу был готов подарить свадебное путешествие, ковер или смартфон и лишь 3% опрошенных готовы подарить молодоженам квартиру. Ну, и меньшинство посчитало достойным элементом праздника свадебное путешествие и лимузин (по 2%).

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