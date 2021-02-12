Приговор жителю Мурмашей, ударившего товарища ножом в глаз, оставили в силе

Теперь метатель ножей может обратиться в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Мурмашей подал жалобу в Мурманский областной суд с просьбой смягчить установленное для него судом наказание. В 2018 году он в состоянии алкогольного опьянения повздорил со своим товарищем, и в ответ на полученный удар в лицо схватил со стола кухонный нож, у которого клинок был 90 сантиметров, и загнал его в правый глаз своего друга. Зрение мужчина, конечно же, потерял полностью.

Кольский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления по пункту «з» части 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). И приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденный вину признал полностью, но просил смягчить наказание, заменив его условным.

- С учетом мнения государственного обвинителя жалоба осужденного об изменении приговора оставлена без удовлетворения, приговор суда – без изменения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Теперь метатель ножей может обратиться в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации.

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