В Апатитах школьница украла у своей бабушки деньги с помощью мобильного телефона

Сейчас расследование уголовного завершено, и материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Прийти в гости к любимой бабушке и, пока старушка наливает чай, с ее телефона перевести себе денег. В этом же нет ничего страшного, – видимо, так думала 14-летняя школьница из Апатитов. Но она не знала, что такое действие – это тайное хищение чужого имущества, и наказывается Уголовным кодексом по статье п. «г» ч. 3 ст. 158 с максимальным сроком лишения свободы до шести лет. Дело по этой статье и возбудили в отношении школьницы.

- По версии следствия, вечером 20 октября 2020 года обвиняемая находилась в квартире своей бабушки. Девушка взяла мобильный телефон родственницы и совершила две денежные транзакции общей суммой 7 000 рублей с банковского счета потерпевшей на расчетный счет своей знакомой. Похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Сейчас расследование уголовного завершено, и материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Самое грустное в этой ситуации, что дело невозможно завершить примирением. Самого факта воровства достаточно для того, чтобы дело довести до суда. И несмотря на то, что обвиняемая сотрудничала со следствием, вину в преступлении признала полностью, причиненный ущерб возместила в полном объеме, - все это может лишь стать основанием для смягчения наказания, но не освободит от уголовной ответственности и графы «судимость» на долгие годы. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

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