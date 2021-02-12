Военнослужащие Северного флота сыграли тур чемпионата по снежному регби в непогоду

Финал чемпионата по снежному регби пройдет 23 февраля в Североморске. Фото: пресс-служба СФ

В поселке Североморск-3 прошел третий тур чемпионата Северного флота по снежному регби. В нем приняли участие команды от основных флотских объединений: Кольской флотилии разнородных сил – «Альбатрос», армейского корпуса – «Армата», подводных сил – «Тайфун» и армии ВВС и ПВО – «Гроза».

Церемонии открытия очередного этапа чемпионата и награждения его участников прошли в спортивном зале, а матчи команды провели на открытом воздухе. Правда, с погодой не слишком повезло - на улице спортсменов ждал обильный снегопад и мороз. Несмотря на это, закаленные воины-североморцы неудобств не испытывали и уверенно отыграли все положенное время.

- Удача улыбнулась сильнейшим регбистам – команде армейского корпуса, костяк которой образуют морские пехотинцы. Они обыграли всех соперников и уверенно удерживают лидирующую позицию. На втором месте идут подводники из команды «Тайфун», которые опережают сборную армии ВВС и ПВО «Гроза», заслужившую «бронзу», - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Финал чемпионата по снежному регби пройдет 23 февраля в Североморске на центральном стадионе. Тогда то и будут окончательно определены призеры.

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