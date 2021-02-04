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Политика

Военнослужащие Северного флота отработали стрельбу на «арктических" танках под Печенгой

Огонь вели по мишеням на расстоянии до двух километров
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Каждому экипажу выдавали по три штатных артиллерийских выстрела. Фото: пресс-служба СФ

Каждому экипажу выдавали по три штатных артиллерийских выстрела. Фото: пресс-служба СФ

Военнослужащие танкового батальона мотострелковой бригады Северного флота провели контрольные стрельбы на полигоне в Печенгском районе. На занятии по огневой подготовке участвовали более 80 военнослужащих и больше 10 «арктических» танков Т-80 БВМ.

- Танкисты отработали ведение огня из 125-миллиметровой танковой пушки по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим различные наземные цели: танки, атакующую группу пехоты, безоткатное орудие на автомобиле и ручной противотанковый гранатомет. Огонь велся во время движения на расстоянии до 2 тысяч метров. Также военнослужащие отработали стрельбу из крупнокалиберного пулемета «Корд» по наземным и воздушным целям. Каждому экипажу выдавали по три штатных артиллерийских выстрела, а также 35 патронов к крупнокалиберному пулемету, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Полученные навыки ведения прицельного огня танкисты отточат в ходе предстоящих ротных тактических учений.

Танк Т-80БВМ оснащен газотурбинным двигателем, адаптированным для сурового климата Крайнего Севера и Арктики, поэтому он получил название «арктический». Он обладает высокими боевыми характеристиками, оснащен современным вооружением.

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