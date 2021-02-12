Бомжа из Умбы приговорили к двум годам колонии строгого режима за кражу бутылки водки

Мужчина скрылся с места преступления, но его вскоре задержали. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бомж из Умбы заработал себе срок в колонии после того, как наворовал алкоголя.

Как установил суд, 13 декабря прошлого года мужчина без определенного места жительства незаконно проник в помещение магазина, расположенное на улице Беломорской в Умбе. Оттуда он украл четыре бутылки водки общей стоимость 1500 рублей и скрылся с места преступления.

Собственник торговой точки получил материальный ущерб, а потому обратился в полицию. Северянина, который был уже неоднократно судим, задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в помещение". Суд уже вынес мужчине приговор.

- Подсудимый признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время приговор не вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

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