Дни абсолютно новой SKODA OCTAVIA с 13 февраля по 14 марта!

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Абсолютно новая ŠKODA OCTAVIA раскрывает настоящие ценности бренда ŠKODA. Каждая деталь новой OCTAVIA создана с искренней заботой и особым вниманием к водителю и каждому пассажиру.

Автосалон Север-Авто приглашает всех желающих пройти индивидуальный тест-драйв на новой ŠKODA OCTAVIA с 13 февраля по 14 марта!

Подарок получит каждый клиент, прошедший тест-драйв в указанный период на автомобиле новая ŠKODA OCTAVIA плюс фото на память. Предлагаем несколько вариантов тестовой поездки на Ваш выбор: классический, с выездом на скоростную трассу, видовой – по заснеженным местам. Во время проведения тест-драйва мы можем оценить ваш автомобиль с пробегом в отделе трейд-ин.

Записаться на тест-драйв нового автомобиля ŠKODA OCTAVIA можно по телефону автосалона Север-Авто (88152) 554-207 или у администратора по адресу г. Мурманск, ул. Марата, д. 1. Сайт автосалона. Торопитесь! Количество мест ограничено!

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