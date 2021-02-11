Телеканал "Пятница!" покажет свадьбу молодоженов из Мурманска

Телеканал "Пятница!" запустил новый сезон шоу "Четыре свадьбы". Фото: Скриншот видео

Телеканал "Пятница!" запустил новый сезон шоу "Четыре свадьбы". 11 февраля в 19.00 выйдет выпуск с участием наших земляков - молодоженами Екатериной и Дмитрием.

- Влюбленные сыграют свадьбу в День всех влюбленных с бюджетом 600 тысяч рублей. Ради победы в шоу невесте и жениху предстоит попробовать превзойти своих конкурентов в организации торжества и доказать, что их свадьба – лучшая. В новом сезоне "Четырех свадеб" покажут пары, которые вместе прошли карантин, сохранили отношения и решили пожениться. Эпидемия отразилась на проведении свадеб: из-за ограничений не все гости могли попасть на регистрацию брака и смотрели церемонию в прямом эфире социальных сетей, а бюджеты торжеств сильно сократились, - сообщили представители телеканала.

Напомним: невесты ходят на свадьбы друг друга, а потом ставят оценки конкуренткам. Та пара, кто наберет больше всех баллов, поедет в путешествие, которое оплатит телеканал.

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