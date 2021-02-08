Завершены поиски 22-летнего жителя Кандалакши в красной шапке

Молодого человека отыскали. Фото: "МурманСпас"

Еще в конце прошлого года, а именно 28 декабря, в Кандалакше без вести пропал 22-летний местный житель Павел Большаков. В тот день его последний раз видели соседи - Павел ушел из дома около полуночи.

Больше двух месяцев о молодом человеке в красной шапке было ни слуху и духу. Его искали и волонтеры, и полицейские. К счастью, в начале февраля кандалакшанин нашелся, целым и невредимым. О том, что он жив, сообщили в поисково-спасательном отряде "МурманСпас".

Как объяснили "КП" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области, молодой человек отказался говорить, где он пропадал все это время. Родным и близким северянина остается лишь надеяться, он не исчезнет снова.

Напомним: в Мончегорске у кладбища нашли тело пропавшего пять дней назад мужчины. 79-летний Геннадий Гавеман ушел из дома 3 февраля.

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