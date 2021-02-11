В Кандалакше молодого спортсмена прямо на почте задержали сотрудники полиции

Мужчина ранее не судим, в отношении него избрана мера пресечения подписка о невыезде, возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Молодого спортсмена сотрудники полиции взяли с поличным прямо у входа в почтовое отделение в Кандалакше. По версии оперативников, 24-летний мужчина причастен к незаконному обороту сильнодействующих веществ.

- При проведении личного досмотра у молодого человека полицейские обнаружили и изъяли пластиковый пакет, в котором находилась картонная коробка. Внутри нее были обнаружены 8 ампул с жидкостью, а также упаковки с разноцветными таблетками общим количеством более 100 штук, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Северянин при допросе пояснил, что купил эти сильнодействующие вещества для себя, чтобы улучшить свою физическую форму и показатели при занятиях спортом. Заказ сделал в интернете на специальном сайте. Поскольку посылка пришла из страны ближнего зарубежья, молодой человек попадает под часть 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ), по которой максимальное наказание предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Мужчина ранее не судим, в отношении него избрана мера пресечения подписка о невыезде, возбуждено уголовное дело.

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