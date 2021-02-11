Губернатор Мурманской области о проекте "Новый Мурманск": "Нужно современное пространство с музеем Арктики и возможностью сесть на судно и добраться, например, до Териберки"

Строительство "Нового Мурманска" начнется в 2022 году. Фото: Антон ЗАБИРОВ

"Новый Мурманск" - один из самых амбициозных строительных проектов на территории областного центра наравне с реновацией Больничного городка. Напомним, воплощать его будут на территории бывшей судоверфи.

- У Мурманска есть серьезные исторически сложившиеся проблемы: вся прибрежная территория - промышленная, отсутствует набережная. Это боль горожан: хочется выйти к заливу, который не замерзает, а подходящей территории нет. Поэтому в городе должен появиться современный культурно-деловой центр с музеем Арктики, чтобы в "Новый Мурманск" можно было прийти и попробовать все блюда арктической кухни, сходить на концерт, погулять с семьей, сесть на судно и дойти, например, до Териберки или до других интересных точек, - сообщил губернатор Андрей Чибис. - Сейчас у горожан смешанные чувства по проекту, но я вижу, как они его поддерживают. Это важный проект, очень непростой, мы отдаем себе отчет о его стоимости, но нам принципиально важно его реализовать.

Сейчас судоверфь рядом с морским вокзалом почти не используется за исключением причальной стенки. Договоренность с собственником завода о трансформации этой территории уже есть. Отмечается, что сейчас завершается финансово-экономическое обоснование и проработка концепции "Нового Мурманска", а строительные работы начнутся в 2022 году.

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