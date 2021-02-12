От 270 рублей до 3420 за смену: Правительство Мурманской области рассчитало ковидные выплаты для медиков, работающих с COVID-19

Выплаты установлены за одну нормативную смену, при этом общее количество нормативных смен определяется расчетным путем. Фото: Диана ИВАНОВА

Правительство Мурманской области опубликовало два нормативных акта, в которых определило меры поддержки работников медицины, взаимодействующих с ковидными пациентами, на начало года.

Так, за январь медицинским работникам положены специальные социальные выплаты, которые не являются заработной платой и не учитываются при исчислении среднего заработка. Выплаты установлены за одну нормативную смену, при этом общее количество нормативных смен определяется расчетным путем.

Выплаты врачам, оказывающим скорую медицинскую помощь пациентам с COVID-19, составляют 2410 рублей за смену, среднему медперсоналу – 1210 рублей за смену, младшему медперсоналу – 950 рублей, а водителям скорой помощи – 270 рублей.

Врачи, оказывающие медпомощь коронавирусным больным в стационарных условиях специализированных отделений, сформированных приказом Минздрава, получат по 3420 рублей, средний медперсонал – по 1610 рублей, а младший – по 1070 рублей.

По 3420 рублей получат также врачи, работающие в отделениях, развернутых в соответствии с распорядительным актом Минздрава для дифференциальной диагностики внебольничных пневмоний средней и тяжелой степени тяжести. Средний медперсонал получит по 1610 рублей, младший – 1070 рублей.

Подробно со списком и размером доплат можно ознакомиться на сайте правительства Мурманской области.

Так же правом на однократную компенсацию путевок на санаторно-курортное лечение в 2021 году обладают медицинские работники (врачи, средний и младший медицинский персонал) и водители автомобилей скорой помощи.

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