В Мурманске пропал 49-летний дезориентированный мужчина

Северянин был одет в темную куртку и черную шапку. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске снова и снова пропадают люди. Так, с 10 февраля родные и близкие ищут 49-летнего Сергея Рощина. В этот день местный житель ушел из дома около 17.00 (Кольский проспект, 202) и с тех пор не известно, где же он находится.

Отмечается, что северянин дезориентирован. На момент исчезновения был одет в темную куртку длиной до бедра с капюшоном, темные джинсы, темные сапоги и черную шапку. О приметах мужчины не говорится.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем Сергее, просят обратиться к волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас" по телефонам: 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41 либо позвонить в полицию: 102.

Напомним: в Мончегорске у кладбища нашли тело пропавшего неделю назад мужчины. 79-летний Геннадий Гавеман ушел из дома 3 февраля.

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