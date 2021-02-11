В Мурманской области продолжается рост числа заболевших ОРВИ

Заболевших просят сразу же обращаться за медицинской помощью. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус, может, и пошел на спад в Мурманской области, но от простуды никуда не убежишь.

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области отмечает, что по данным мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппа с 1 по 7 февраля, в регионе продолжается рост числа обращений в медицинские организации. Повышение темпа регистрации наблюдается во возрастных группах населения. А вот грипп пока что нас не настиг.

- Согласно вирусологическому мониторингу, в структуре циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии. Циркуляция вирусов гриппа не выявлена, - сообщили в надзорном ведомстве.

Заболевших северян просят сразу же обращаться за медицинской помощью. Желательно это сделать в течение двух суток после появления признаков ОРВИ или гриппа. Это может значительно уменьшить риск осложнений и сократить время болезни.

В группе наибольшего клинического риска заболевания гриппом находятся дети в возрасте до трех лет, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями.

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