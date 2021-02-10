29-летняя жительница Мурманска перевела мошенникам больше миллиона рублей

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сколько бы телефонные аферисты не обманывали доверчивых северян, им все равно будет мало.

Недавно в отдел полиции Мурманска обратилась 29-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Мужчина сообщил, что на имя северянки кто-то якобы пытается оформить кредит.

- Собеседник убедил девушку, что «для исправления сложившейся ситуации» ей нужно самой дооформить кредит и, чтобы исключить списание денег с ее счета, перевести все имеющиеся средства на «безопасные» счета. Ни о чем не подозревая, мурманчанка перевела деньги через банкомат на указанные номера. В общей сложности она лишилась 1 042 000 рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Когда звонки прекратились, а лжесотрудник банка стал недоступен, женщина осознала, что стала жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Жуликам грозит до десяти лет лишения свободы. Известно, что деньги переводились на абонентские номера, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.

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