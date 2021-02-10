В Мурманской области сняли на видео пушистую лисичку, которая залезла в машину в поисках еды

Мнения северян на счет случившегося разделились. Фото: Скриншот видео

Жители Мурманской области всегда рады угостить диких животных чем-нибудь вкусненьким, если те встречаются по пути.

Так, на просторах соцсетей появилось видео, в котором очаровательная пушистая лиса вскарабкалась на машину в поисках еды. Водитель открыл красавице окошко, и та залезла внутрь за лакомством. Сначала рыжая попрошайка побаивалась, но, поняв, что ей ничего не угрожает, с удовольствием стала кушать. Ролик выложили в паблике «Мурманск».

Мнения северян на счет случившегося разделились. Одни считают, что это очень здорово, когда голодных зверей подкармливают. Другие же, наоборот, отмечают, что лисы переносят бешенство и кормить их опасно для жизни и здоровья.

В свою очередь специалисты убедительно просят людей не приучать животных питаться с рук. Все процессы в природе должны протекать естественно.

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