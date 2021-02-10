В Апатитах пройдет бесплатный конкурс ледяных фигур «Бешеная пила»

Шоу-конкурс "Бешеная пила" все-таки состоится в Апатитах. Фото: Олег ФИЛОНОК

В начале января авторы «Снежной деревни» в Кировске сообщили, что как бы не хотелось, фестиваль «Снеголед» и шоу-конкурс «Бешеная пила» не состоятся из-за пандемии коронавируса.

Но почти за месяц эпидемиологическая ситуация в Мурманской области изменилась, с каждым днем выявляют все меньше зараженных, поэтому одному из мероприятий все-таки быть.

Как сообщили в региональном комитете по туризму, в Апатитах пройдет «Бешеная пила». Гостей ждут 12 февраля в 15.00 у кинотеатра «Полярный». На то, как мастера за 90 минут создают из ледяных кубов скульптуры, можно посмотреть бесплатно.

- В этом году конкурс приурочен ко Дню святого Валентина, основной тематикой скульптур станет любовь. В состязании примут участие 5 команд по 2 человека. Приедут скульпторы не только из Мурманской области, в Апатиты приедут участники из Рязани, Петрозаводска, Сургута и даже Хабаровска, - уточнили в комитете.

До весны композиции останутся стоять у кинотеатра. Главное, чтобы горожане и гости Апатитов бережно к ним относились.

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