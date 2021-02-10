В Мурманской области среднее время поиска работы составило 5,1 месяца

Мурманская область расположилась в рейтинге где-то посередине, время на поиск работы составляет 5 месяцев 10 дней. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Эксперты аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza провели исследование и выяснили, сколько россине тратят времени на поиск работы.

Оказалось, что в среднем на это уходит 6,5 месяца по России по данным за третий квартал 2020 года.

- Среди регионов дольше всего ищут работу жители Карачаево-Черкесии – в среднем 10 месяцев и 3 дня. Не имеет смысла искать работу в Чеченской Республике (9,29 месяца), Северной Осетии (9,8 месяца), Забайкальском крае (9 месяцев). Примечательно, что именно в этих регионах находится и самый большой процент безработных, - сообщают аналитики.

Лучше всего дела обстоят в Санкт-Петербурге – 2,5 месяца, Ленинградской области (3,23 месяца), Москве (3,26 месяца), Нижегородской области (4,1 месяца), Татарстане (4,8 месяца), ЯНАО (4,9 месяца), Омской и Кировской областях (4,13 месяца).

Мурманская область расположилась в рейтинге где-то посередине, время на поиск работы составляет 5 месяцев и 10 дней. Для сравнения в Карелии и Крыму - 5,2 месяца, в Калининграде - 5,4 месяца. Хуже всего среди регионов переселения дела обстоят в Севастополе – там требуется 6,5 месяца для поиска работы, и в Пскове – 6,8 месяца.

Меньше всего безработных в 2020 году зафиксировано на Чукотке – 1 тысяча человек, Ямало-Ненецком АО – 2 тысячи человек, и в Еврейской АО – 4 тысячи человек. Больше всего в Москве (245 тысяч человек), Дагестане (202 тысячи), Московской области (167 тысяч). В Мурманской области, по состоянию на третий квартал 2020 года, зарегистрировано 35 тысяч безработных.

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