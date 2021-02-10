В Мурманской области температура воздуха опустится до 38 градусов

В Мурманскую область пришли сильные морозы. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

После Крещенских морозов небесная канцелярия не очень дала жителям Мурманской области отдохнуть: уже вторую неделю полуостров засыпает снегом. Но это не все испытания, которые ждут северян в феврале: в регион пришли морозы.

Как сообщили в МЧС по Мурманской области, в центральной части Кольского полуострова ожидается похолодание до 35-38 градусов. Не отпустит оно нас до середины 10 февраля.

- 10-11 февраля ожидается уменьшение интенсивности осадков и понижение температуры воздуха, - уточнили в Мурманском гидрометцентре.

После того, как сильные морозы уйдут, холод все равно останется и выше -15 столбик термометра пока не поднимется. 10 февраля Температура будет 20-25, при прояснениях 27-32 градуса.

Напомним: губернатор Андрей Чибис поручил жестче контролировать уборку кровель от наледи и снега.

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