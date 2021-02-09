В мурманской гостинице "Азимут" агрессивная женщина ночью устроила дебош

В отношении задержанной составили административный протокол. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Женщину, которая вела себя крайне некультурно, задержали в гостинице "Азимут", что находится на проспекте Ленина в Мурманске. Северянка устроила там дебош и успокаиваться не собиралась, пока не приехал наряд росгвардейцев.

- Ночью в гостинице нажали кнопку тревожной сигнализации. Оперативный дежурный областной Росгвардии отправил на место происшествия ближайший экипаж вневедомственной охраны. Прибыв туда, росгвардейцы выяснили у сотрудника отеля, что в холл гостиницы зашла женщина, которая начала вести себя неадекватно, громко выражаясь нецензурной бранью, оскорбляя персонал и посетителей, тем самым мешая нормальной работе организации, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

На просьбы прекратить шум та не реагировала и отказывалась покидать отель. Сотрудники Росгвардии задержали агрессивно настроенную женщину, которая была явно не трезва, и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении задержанной 38-летней мурманчанки составили административный протокол за мелкое хулиганство.

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