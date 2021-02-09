Жительница Мурманска получила 11 лет за поддержку террористов в Сирии

Суд приговорил мурманчанку к 11 годам исправительной колонии общего режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

44-летняя жительница Мурманска получила реальный срок за то, что поддерживала террористов и вела очень активную деятельность в соцсетях, агитируя других последовать ее примеру.

- Осужденная, поддерживая идеологию вооруженного формирования «Хайят Тахрир аш-Шам», структурно входящего в запрещенную в России международную террористическую организацию «Джебхат ан-Нусра»*, регистрировала аккаунты в интернет-мессенджерах для дальнейшего использования в целях размещения материалов, оправдывающих и пропагандирующих деятельность террористических организаций в Сирии, а также сбора денежных средств для финансирования терроризма, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Мурманской области.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 5 статьи 33, части 4 статьи 205.1 («Пособничество в финансировании террористической деятельности»), части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

Суд приговорил мурманчанку к 11 годам исправительной колонии общего режима.

* запрещенная в России организация

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