На Мурманск идет вихрь с новыми зарядами снега

При этом отмечается, что это не самый сильный вихрь, бывает и сильнее, тогда даже можно наблюдать зимние грозы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Всю прошлую неделе февраль компенсировал Мурманской области нехватку снега в ноябре и февраля. В Мурманске, например, уже выпали две февральские нормы осадков.

И на этом небесная канцелярия не успокаивается.

- В Баренцевом море сформировался нефронтальный мезомасштабный вихрь. Он летит на Мурманск. Первая партия накроет город уже в скором времени. По существу мало что изменится от картины последних дней, сильный снег зарядами, во время него ухудшение видимости, метель, порывы ветра 15-17 м/с. После того, как она выйдет на сушу и захлебнется, во второй половине дня можно будет ждать временное затишье. Но затем заряды продолжатся, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

При этом отмечается, что это не самый сильный вихрь, бывает и сильнее, тогда даже можно наблюдать зимние грозы.

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