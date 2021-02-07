Блогер Эрик Давидыч приехал в Мурманск: «Летайте самолетами, дорога сложная»

Север встретил гостей северным сиянием. Фото: www.instagram.com/eric_davidich

Как и обещал в январе, блогер Эрик Давидыч собрался и приехал в Мурманскую область. Ранее он говорил, что хочет предпринять экстремальное путешествие без денег и на машине, которая может развалиться в дороге.

В путь блогер отправился на BMW. В своем Instagram Давидыч публикует небольшие путевые заметки о пути в Заполярье. Большое видео о нем выйдет уже после того, как он вернется в Мурманск.

- Дорога вроде норм, но опасная. Снег сухой густой, встречку просто не видно при обгоне. Летайте самолетами, дорога сложная, - написал блогер.

Так как условия были сложные – в Мурманской области сейчас вовсю гуляет метель, Давидыч и его друзья спали прямо в машинах на заправках, чтобы не рисковать в пути. Сейчас компания уже приехала в столицу Заполярья. Север встретил гостей северным сиянием, которое они раньше никогда не видели.

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