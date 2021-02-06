В Мурманске из-за разлива воды перекрыли опасный участок улицы Фурманова

На улице Фурманова в Мурманске из-за коммунальной аварии стали происходить аварии. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Водителям в последние дни непросто: Мурманск активно засыпает снегом, везде пробки, заторы и застрявшие машины. А некоторые улицы превратились в каток, но не по вине природы, а из-за коммунальных проблем.

5 февраля улица Фурманова, которую в народе называют "Чиполлино", залило водой. Этот участок и так считается сложным у водителей, а теперь он стал труднее в разы.

- В районе дома № 11 по улице Фурманова произошла авария на ведомственной трассе водоснабжения. Организация, содержащая данный участок дороги (ООО «Гагат»), приняла меры по отводу воды и обеспечению безопасности движения, - сообщили в администрации Мурманска.

Несколько часов водители пытались проехать по опасному участку, не все вовремя узнали, что туда лучше не соваться. На крутом спуске даже зимняя резина подводила, ведь вода быстро замерзла и превратила проезжую часть.

Поэтому 6 февраля улицу Фурманова частично перекрыли. Правда, перед этим здесь произошло несколько столкновений, к счастью, без пострадавших.

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