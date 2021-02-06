Моряк из Мурманска в Севастополе повредил позвоночник, спасая из пожара людей

Валерий Жуган повредил спину, спасая людей из огня. Фото: скриншот видео

Моряк Мурманского тралового флота Валерий Жуган почти месяц был прикован к кровати. А все потому, что мужчина, рискуя своей жизнью, спасал людей из пожара.

В ночь с 26 на 27 декабря в поселке Солнечный в Севастополе загорелся жилой дом. Пожарные уже ехали, но Валерий решил, что надо действовать и бросил в огонь. Из него он вывел двух мужчин, но сам пострадал: во время спуска с крыши герой оступился и упал на спину.

Почти месяц мужчина не получал нужную помощь, к счастью, на помощь пришли местные журналисты, которые снял о нем сюжет. Видео быстро разошлось по социальным сетям и зацепило многих.

- Стали спрашивать, как помочь. Дочка написала в социальных сетях, что папе главное врачи, а материальной помощи не надо. Мне было очень приятно, я всех благодарю, - рассказал Валерий Жуган телеканалу "Первый Севастопольский".

Об истории моряка узнала местная жительница Ирина Сорокина, которая обратилась к врачам с просьбой помочь. Валерию быстро оформили больничный, а еще в Солнечный поехал врач-реабилитолог. Для пострадавшего подобрали ЛФК-программу, купили бандаж для спины, а в марте он сможет поехать в санаторий.

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