Собаке, которую выбросили умирать на трассу под Кандалакшей, ищут добрых хозяев

Неравнодушные жители Заполярья могут помочь четвероногому другу. Фото: vk.com/pdsh51

Очередные безответственные хозяева бросили своего питомца на произвол судьбы. На трассе вблизи Кандалакши теперь живет собака, которой срочно нужен новый дом, иначе долго она не протянет.

- Молодая девочка, была с ошейником (его сняли, так как он врезался ей в шею), оставлена "замечательными" людьми, а точнее выброшена из машины и оставлена на дороге умирать. Похожа на овчарку. Девочка очень худенькая с грустными глазами. Сейчас ее подкармливают сотрудники кафе. Прошу неравнодушных людей откликнуться, - поделилась северянка Наталья Сюкалова в паблике "Подслушано Апатиты".

Те, кому нужен верный друг в семью и хочет взять себе замечательного хвостатого, могут обратиться по телефонам: 89211661124 (Ирина) или 89114238845 (Наталья).

Напомним: в Мурманске спасли истощенного кота, который застрял в трубах и провел там две недели. Чтобы достать бедное животное, пришлось сломать стену.

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