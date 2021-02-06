Денис Мантуров и Андрей Чибис обсудили газификацию Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области

Вопрос газификации Мурманской области - один из самых сложных с точки зрения реализации. Хотя процесс поддержали на федеральном уровне: премьер-министр Михаил Мишустин дал зеленый свет детальной разработке. А в первом квартире 2021 года должен появится документ, благодаря которому станут понятны затраты на газификацию.

Также этот процесс на этой неделе губернатор Андрей Чибис обсудил во время рабочей поездки в Москву с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым.

- Мурманская область занимает лидирующие позиции по привлечению инвестиционных проектов в Арктику. Но отсутствие газа и соответствующей инфраструктуры являются стоп-факторами для целого ряда промышленных инвестиционных проектов в регион, особенно в сфере переработки добываемых в Мурманской области твердых полезных ископаемых. Это очень важный вопрос и для всех северян, газификация скажется и на стоимости коммунальных услуг. Это стратегически важно, и здесь мы надеемся, что федеральное правительство и Минпромторг России поддержат нас, - отметил на встрече Андрей Чибис.

Денис Мантуров сообщил, что газификация Мурманской области имеет важное значение, поэтому ее надо обсудить на площадке Минэнерго России с участием всех заинтересованных сторон, в том числе "Газпромом".

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