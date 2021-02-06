В Кандалакше во время пожара в жилом доме погиб 50-летний мужчина

В Кандалакше сгорел двухэтажный жилой дом. Фото: МЧС России по Мурманской области

В ночь с 5 на 6 февраля в Кандалакше произошел сильный пожар: в 4.15 на улице Спекова загорелся жилой двухэтажный деревянный дом №11.

- Горели два подъезда и кровля на общей площади 1600 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли со стороны третьего подъезда. Спасены два человека, 15 эвакуированных. Всего на ликвидации последствий задействовано 50 человек и 14 единиц техники. Локализация произошла в 6.56 час, в 7.23 - ликвидация открытого горения, - сообщил начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

Пожар унес жизнь 50-летнего мужчины, по факту его смерти проводится процессуальная проверка.

В огне умер 50-летний мужчина. Фото: МЧС России по Мурманской области

- Осмотром тела погибшего установлены термические ожоги. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Следователям назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По предварительным данным причиной пожара явилось неосторожное обращение с источником зажигания - непотушенной сигареты, - уточнила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

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