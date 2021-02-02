Стали известны подробности пожара в жилом доме на проспекте Кольский в Мурманск

Как сообщили «КП» жильцы дома, сначала был слышен громкий хлопок. Фото: МЧС России по Мурманской области

Днем 2 февраля к дому №212 на проспекте Кольский в Мурманске были стянуты пожарные расчеты. Причиной тому стал пожар на первом этаже. Как сообщили «КП» жильцы дома, сначала был слышен громкий хлопок.

- В 12.20 на пульт дежурной службы "01" поступила информация о возгорании на лоджии в квартире на первом этаже многоэтажного дома. Площадь горения составила 8 квадратных метров. В результате пожара два человека пострадали: один обслужен амбулаторно, второго госпитализировали в медучреждение. Причины пожара устанавливаются, - сообщил начальник пресс-службы МЧС России Мурманской области Алексей Баринов.

Произошедшим заинтересовались правоохранительные органы. Фото: МЧС России по Мурманской области

Произошедшим заинтересовались правоохранительные органы.

- Следственным отделом по городу Мурманск проводится доследственная проверка по признакам нарушения по части 1 стать 238 (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - сообщила "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович. - По предварительной информации, во время утепления балкона пришло в негодность строительное оборудование.

Как стало известно «КП», речь может идти о баллоне с монтажной пеной. Фото: МЧС России по Мурманской области

Как стало известно «КП», речь может идти о баллоне с монтажной пеной.

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