Житель Апатитов угнал машину, чтобы приехать к своей девушке

Не найдя покоя своему сердцу, мужчина решил поехать к девушке, чтобы поговорить и помириться. Да только ехать ему было не на чем. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Ради дамы сердца 33-летний житель Апатитов решился на отчаянный поступок, который закончился для него уголовным делом.

Мужчина поссорился со своей любимой. Не найдя покоя своему сердцу, он решил поехать к девушке, чтобы поговорить и помириться. Да только ехать ему было не на чем. Брать такси, попутку или просто воспользоваться автобусом апатитчанин не захотел. А просто угнал служебный "УАЗ" организации, в которой работал. Благо что ключи непредусмотрительно кто-то оставил в замке зажигания.

Когда мужчина уже уехал, его коллега обнаружил, что машины нет, и пошел в полицию.

- В ходе поисковых мероприятий транспортное средство полицейскими было обнаружено на автодороге Апатиты - Кировск с техническими повреждениями после дорожно-транспортного происшествия. Злоумышленника сотрудники полиции задержали на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Теперь пылкий влюбленный попал под уголовную статью по части 1 статьи 166 УК РФ (угон), по ней ему грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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