В Мурманской области установили максимальный размер родительской платы за детский сад на 2021 год

Стоимость одного дня присмотра и уход за детьми варьируется от 126 рублей в Кировске до 183 в Островном. Фото: Мария ЛЕНЦ

Каждый муниципалитет в Мурманской области определяет свой размер платы за нахождение ребенка в детском саду. Установление предельного размера на уровне области защищает интересы родителей от их необоснованного повышения.

Стоимость одного дня присмотра и уход за детьми варьируется от 126 рублей в Кировске до 183 в Островном, в Мурманске он составляет 126 рублей для обычных групп в детском саду и 139 рублей для групп с круглосуточным пребыванием. Фактически, сама плата муниципалитетом может быть установлена меньше этого предельного уровня.

- В среднем по региону максимальный размер родительской платы в 2021 году на 3,9% выше уровня 2020 года, что не превышает сводный индекс потребительских цен в 4% согласно прогнозу социально-экономического развития Мурманской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, - сообщает министерство образования и науки Мурманской области. Постановление от 3 февраля 2021 года № 36-ПП опубликовано на портале правительства Мурманской области.

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