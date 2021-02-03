В Мончегорске мужчина избил сожительницу монтировкой

Ссора двух сожителей закончилась больницей и уголовкой. Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Всем известно, что алкоголь – зло, а вот алкоголь вкупе с монтировкой – двойное зло. Именно так печально обернулась история для одной жительницы Мончегорска. Совместное распитие горячительного со своим сожителем внезапно привело к тому, что у мужчины возникло неприязненное чувство к женщине. Оно было таким сильным, что он схватил монтировку и избил любимую: на лице пострадавшей врач зафиксировали ссадины, гематомы и даже перелом костей.

Женщину госпитализировали в медицинское учреждение, вред здоровью медики оценили как средней тяжести. По горячим следам участковый нашел 43-летнего горе-сожителя и доставил в отделение полиции, где тот во всем покаялся. Разгоряченный разумом алкоголь плюс неудачное слово равно всплеску агрессии. К слову нападавший был уже ранее судим.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщил представитель пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев.

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