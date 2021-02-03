Андрей Чибис попробовал воду в Туломе после реконструкции водозаборных сооружений

Итог работ проверил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Фото: Правительство Мурманской области.

Проблема с питьевой водой в Туломе стояла очень остро. Каждый весенний паводок их крана бежало что-то мутное и дурнопахнущее, поэтому воду жителям - это без малого две тысячи человек - поселка подвозили. Но теперь об этом можно забыть.

В рамках национального проекта "Экология" местные водозаборные сооружения реконструировали. Итог работ проверил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Во время паводка чистую воду в село привозили. Для нашего региона ситуация вопиющая. Люди не могли даже нормально помыться. Теперь в Туломе полностью реконструировали водозаборные сооружения, и весь прошлый месяц специалисты каждый день брали пробы на соответствие нормам СанПиНа. И вот 2 февраля качественная вода начала поступать в квартиры. Ну, а раз она питьевая, попробовал и сам. Чувствую себя прекрасно! В домашних условиях лучше не повторяйте. Ведь вода еще проходит по внутридомовым трубам, а их состояние может быть разным, - рассказал Андрей Владимирович.

Очистка воды проходит по традиционной двухступенчатой напорной схеме. Фото: Правительство Мурманской области.

Очистка воды проходит по традиционной двухступенчатой напорной схеме. Сначала через выпавший осадок, который является активной контактной средой, способной эффективно задерживать взвесь. Затем вода для более глубокой очистки попадает на скорый песчаный фильтр и обеззараживается. Далее она поступает в резервуар чистой воды и подаётся потребителям.

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