В Гаджиево из-за бесконечного потопа образовалось озеро со льдом в 50 сантиметров в толщину

Проблему с дорогами, водой и лужами надо решать как можно скорее. Фото: vk.com/zato_alexandrovsk

Дорогу рядом с законсервированной частью поселка Гаджиево, где дома подлежат сносу в рамках программы реновации жилья, затопило неизвестно откуда взявшейся водой. 2 февраля специальная комиссия ЗАТО приехала на место выяснять причины случившегося.

- Мы почти неделю выставляли подрядчику претензии, что вода с дороги не убирается, - поясняет «КП» Андрей Волков, директор МКУ «ОКС». - Но оказалось, что в подвале дома №50 до прибора учета водоканалом врезана труба, по которой постоянно течет вода.

Водоканал считает, что это экстренные меры, чтобы не допустить замораживания системы водоснабжения. Вся вода сливается в канализацию, которой фактически нет. В результате она вытекает на дорогу. Воды за зиму вылилось столько, что льда намерзло сантиметров на 40-50 в толщину и протяженностью 150-200 метров. Рядом с домом, со слов комиссии, образовалось целое ледяное озеро, которое с наступлением тепла стало отмерзать и вытекать на дорогу. Подрядчику придется гидромолотком удалять весь лед и вывозить его. Объем работ составит порядка 200-300 тысяч рублей.

Сейчас воду перекрыли. Глава ЗАТО Александровск видит два пути решения вопроса: привести сети водоснабжения и водоотведения в порядок, либо прекратить эксплуатацию здания полностью, которое, несмотря на консервацию, активно используется Минобороны.

- Никак нет, это не наша вина. Скорее всего, забита труба под дорогой, по которой вода должна отводиться на другую сторону, - пояснили «КП» в обслуживающей дом организации, ЖКС №4.

К слову, на улице Колышкина утром 3 февраля в луже застрял пассажирский автобус. Так что проблему с дорогами, водой и лужами надо решать как можно скорее.

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