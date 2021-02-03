В Кировске начали снимать передачу "Круиз-контроль" для телеканала "Звезда"

В области снова кипит съемочный процесс. Фото: vk.com/tvoy_kirovsk

В Мурманской области только закончили снимать последние заполярные сцены для сериала "Иван". Напомним, многие северяне сыграли в нем эпизодические роли, в том числе и Андрей Чибис, который в кадре будет губернатором.

А теперь в области снова кипит съемочный процесс.

Дата выхода выпуска передачи про Мурманскую область пока не обозначается. Фото: vk.com/tvoy_kirovsk

- 2 февраля в Кировск прибыла съемочная группа телеканала "Звезда". 3 числа начались съемки программы «Круиз-контроль». Кировск снова попадет на федеральные каналы! - сообщили в пресс-службе администрации города горняков. - Ведущая проекта "Круиз-контроль" Юлия Розенберг прогуляется по городу, расскажет о музейно-выставочном центре, курорте "Большой Вудъявр", побывает в Полярно-альпийском ботаническом саду и посетит другие достопримечательности города.

Дата выхода выпуска передачи про Мурманскую область пока не обозначается.

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