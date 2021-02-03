Погода в Мурманске и области на 3 февраля 2021: снег и сильный ветер

3 февраля 2021 года в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Фото: Олег ФИЛОНОК

2 февраля снегопад в Мурманске иногда прерывался солнышком. Однако снежная погода все еще сохранится в Заполярье в ближайшее время.

3 февраля 2021 года в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Местами ожидается снег. Ветер северо-западный, умеренный, на севере местами сильный. Температура воздуха ночью -8-13 градусов, при прояснении -18-23. Днем -5-10, местами до -15 градусов. На дорогах гололедица.

- 2 и 3 февраля погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия циклона с центром над Северным Уралом. По Мурманской области ожидается временами снег, порывистый ветер, преобладающая температура днем 2 февраля и в течение суток 3 февраля -5-10 градусов, при прояснениях -15-20. 4 февраля существенных изменений в погоде не ожидается, - рассказали в Мурманском гидрометцентре

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