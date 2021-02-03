На экранах в центре Санкт-Петербурга показывают ролик о туризме в Мурманской области

Путешественников зовут на отдых в Заполярье. Фото: скриншот видео

Несмотря на пандемию, путешественников в Заполярье все равно хватает, ведь у нас и на северное сияние полюбоваться можно, и на красоты Баренцева моря посмотреть, и на оленьих упряжках покататься. В общем, интересного много. Сейчас в Мурманской области продолжается активное развитие туризма.

Так, в центре Санкт-Петербурга с 1 февраля сразу не нескольких экранах транслируется ролик об отдыхе в кольском крае.

- Видео идет на повторе каждые 20 минут, так максимальное число прохожих увидит, почему стоит посетить наш регион. Мы действительно старались уместить в 15 секунд огромный смысл и как можно больше красот Заполярья. Благодарим комитет по внешним связям Санкт-Петербурга за сотрудничество, - отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Экраны, на которых можно увидеть наш северный уголок, расположены на площади Восстания у Московского вокзала, на Ждановской набережной, на набережной реки Мойки, 57 (угол с Невским проспектом), на Лиговском проспекте, 149 и на Московском проспекте, 105.

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