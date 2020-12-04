Мурманской областью сильно заинтересовались туроператоры из Индии

Красоты Мурманской области так и манят азиатских туристов. Фото: Виталий Истомин

Пока не наступила пандемия коронавируса, в Мурманской области можно было наблюдать массу иностранных туристов, особенно из азиатских стран. Сейчас границы закрыты, однако гости из Индии, например, готовы ехать в наш регион сразу, как только это станет возможно.

Так, более 1300 туроператоров из этого государства зарегистрировались на онлайн-выставку Russian Expo Days, которая пройдет 7-10 декабря. Мурманская область вошла в число семи регионов, которые представят там свои туристические продукты.

- Мы знаем, что, как только это станет возможно по эпидпоказаниям, туристы из Индии хотят посетить наш регион, – подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова. – Здесь стоит отметить, что спланировать путешествие в Мурманскую область станет заметно легче – с начала 2021 года будут действовать электронные визы.

На выставке об отдыхе в Заполярье расскажут разные компании, которые предоставляют путешественникам туристические услуги.

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