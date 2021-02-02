Кировск стал лучшим городом страны по организации сферы образования

Редакция «КП» пообщалась с победителями и узнала, что что нужно для того, чтобы стать лидером. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Кировск стал лучшим муниципалитетом в номинации «За высокое качество управления в сфере образования» на всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование России в сфере повышения качества жизни населения», организованным журналом «Бюджет».

Редакция «КП» пообщалась с победителями и узнала, что что нужно для того, чтобы стать лидером.

- Мы заполняли анкету на все номинации, которые указаны в конкурсе, - поясняет начальник отдела экономики администрации Кировска Елена Грецкая, - но победили только в одной. Нужно быть честными и понимать, что мы победили в 2020 году по итогам 2019 года и только среди тех, кто подавал заявку на конкурс. Не по всей России.

Показатели, которые оценивались жюри в этой номинации, были очень широкими: размер средней заработной платы в детских садах и школах, процент детей, которые посещают детский сад, от всего количества детей, которые могут его посещать, как быстро двигается очередь на детский сад.

- Мы действительно можем гордиться некоторыми показателями. – рассказывает председатель комитета образования, культуры и спорта Андрей Грецкий. - Например, при обращении за зачислением в детский сад очереди практически нет, если только родители не хотят в какой-то конкретный детский сад. Тогда мы предлагаем подождать до первого сентября. У нас в городе нет второй и третьей смены обучения в школах, аварийных зданий у образовательных учреждений – мы прекратили эту практику десять лет назад.

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