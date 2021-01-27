32-летний житель Мурманска предстанет перед судом за убийство матери

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: СУ СКР по МО

Жителя Мурманска, который остался без матери из-за своих преступных действий, ждет суд.

Как установило следствие, вечером 19 сентября прошлого года 32-летний мужчина поругался со своей 52-летней матерью. Разозлившись, он схватился за нож и ударил им в правое бедро женщины. Так как злоумышленник задел крупный кровеносный сосуд, северянка вскоре скончалась на месте происшествия - в квартире одного из домов на проспекте Кольском. Осознав, что натворил, мужчина вызвал бригаду скорой помощи, а также правоохранительные органы.

В отношении мурманчанина возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

- Местный житель признал свою вину, объяснив, что причиной конфликта стали оскорбительные выражения матери в его адрес, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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