Перед Кольским районным судом Мурманской области предстала мурманчанка, нанесшая противнику смертельный ножевой удар.Женщину обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.Согласно материалам дела, инцидент произошел в заброшенном доме. Жительница Мурманска была пьяна, когда между ней и ее знакомым произошел конфликт. Причиной для него послужили действия мужчины: он оскорблял приятельницу и ударил ее ладонью по голове.– Женщина в ответ взяла с пола нож и с силой ударила мужчину в область сердца. Подсудимая причинила потерпевшему телесное повреждение, которое расценивается как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни человека, вследствие чего наступила смертью последнего на месте происшествия, – сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.Во время судебного заседания подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. До этого женщина направлено покаянное письмо родственнице скончавшегося потерпевшего.Кольский районный суд Мурманской области признал обвиняемую виновной и поговорил к 6 годам лишения свободы. На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения с наказанием по другому приговору, окончательно женщине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, отбывать которые она будет в исправительной колонии общего режима, и штрафа в 15 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДневник продавца, который работает в Новый год: \\"Скупают все, даже непопулярные вещи\\". Как работники торговых сетей Мурманска справляются с наплывом покупателей в предновогодние дни (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru