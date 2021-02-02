Феодоритовскому монастырю в Мурманске передали мощи основателя пустынного монашества Антония Великого

Планируется, что мощи привезут в другие храмы кольской земли, чтобы верующие могли им поклониться. Фото: Мурманская епархия

На кольскую землю прибыл ковчег с мощами преподобного Антония Великого. День памяти его отмечался 30 января, и тогда же святыню под колокольный звон передали Феодоритовскому храму Свято-Троицкого Феодоритова Кольского мужского монастыря города Мурманска.

Ковчег установили в специально изготовленную сень слева от иконостаса для постоянного поклонения.

- Мы благодарны Господу за то, что великая святыня вселенского значения отныне будет пребывать в обители отца нашего Феодорита Кольского. Преподобный Антоний прожил 105 лет, и наследие его удивительно, например, на ковчеге с мощами изображены сцены его столкновения с бесовскими силами. Он как никто столкнулся с этой вражеской силой, и те советы, как бороться с этими искушениями, которые насылает на нас князь тьмы и его легионы, они для нас драгоценны. Кто только не являлся к нему в келью – блудницы искушали, воины избивали, что только не происходило! Лишь бы прекратить это его стремление к зарождению монашества. Несмотря ни на что, только неимоверным смирением, он отстоял эту свою идею. И в дальнейшем смирение стало путем каждого монаха и его непобедимым оружием против бесов, - рассказал митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Ковчег установили в специально изготовленную сень слева от иконостаса для постоянного поклонения. Фото: Мурманская епархия

Мощи удалось выкупить у католической церкви с помощью мецената четыре года назад. Владыка рассказал, что они находились в одном из храмов Рима в забвении. В Санкт-Петербурге лучшие мастера византийской финифти из института Штиглица изготовили для мощей резной ковчег.

Планируется, что мощи привезут в другие храмы кольской земли, чтобы верующие могли им поклониться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девушки, которые осквернили церковь в Умбе, пойдут под суд. Хулиганки выпили и решили порисовать на стенах церкви (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru