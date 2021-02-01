Жители Мурманска пожаловались в администрацию на «Севжилсервис», обвиняя управляющую компании в подделке подписей

Точка в этой истории будет поставлена не скоро. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На компанию «Севжилсервис» в Мурманске поступает много жалоб, хотя ее руководство заверило «КП», что негативных отзывов в свой адрес получает не больше, чем коллеги по цеху.

Но вот очередной скандал. Жильцы подали коллективное обращение на имя главы администрации города. Суть претензии в том, что УК подняла тариф за содержание и ремонт. Жильцы сразу нескольких домов в Ленинском округе рассказали, что летом обнаружили, что вместо «Севжилсервис» их обслуживает некая компания «Севжилкомм». При этом якобы были проведены собрания жильцов, хотя те за собой никаких встреч и подписания документов не помнят. При этом потом вернулась прежняя компания, а суммы в квитанциях значительно выросли.

В администрации города следят за этой ситуацией, хотя в первую очередь руку на пульсе здесь должна держать Госжилинспекция.

- Я дал поручение комитету по жилищной политике организовать работу с «Новыми формами управления», чтобы они сопровождали заявления от жильцов, - сообщил глава администрации Евгений Никора. - Если подтвердится, что были фальсифицированы собрания жильцов и самовольно подняты тарифы, то это уголовное преступление. Чтобы процесс ускорить, мой совет горожанам: нужно моментально писать заявления в прокуратуру и правоохранительные органы и идти в суд. ГЖИ сделает все то же самое, но через некоторое время. Суды, надо понимать, будут непростые, ведь надо проверить подпись каждого человек. Была практика, что люди 15 лет живут в Майями или Индии, или умерли, а их подпись появляется в протоколе собрания жильцов.

Точка в этой истории будет поставлена не скоро.

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