На очистные сооружения в Мурманске надо найти 20 миллиардов рублей

Вопрос о создании очистных сооружений в областном центре стоит много лет. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В прошлом году была закончена реконструкция водозаборных сооружений в Туломе. Общая стоимость муниципального контракта составляет более 75 миллионов рублей. Вода в селе стала чище. А вот в Мурманске ситуация пока не решается.

Вопрос о создании очистных сооружений в областном центре стоит много лет. И был даже проект для их создания, но воз и ныне там. И причина на то обычная - дороговизна работ.

- Проектно-сметная документация очистных "южных" сооружений есть, она прошла экспертизу. Стоимость проекта - 7 миллиардов рублей. Сейчас идет поиск источника финансирования, потому что ни городу, ни области такую сумму не потянуть. Может, это будет государственно-частное партнерство. Задача перед нами стоит тяжелая, но ее надо решать. С гораздо большим прогрессом мы движемся по очистным сооружениям западного берега залива, есть идеи по Минькино и Абрам-Мысу, - сообщил глава Мурманска Андрей Чибис.

Как добавил глава администрации Евгений Никора, весь проект очистных сооружений оценивается в 20 миллиардов рублей. Для сравнения, годовой бюджет областного центра обычно выходит в 15 миллиардов.

- Об этой проблеме знают, все: президент, профильные министры, - отметил Евгений Викторович. В 2021 году "Мурманскводоканал" сделает больше сетей, чем в прошлом: стоки надо привести к очистным.

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