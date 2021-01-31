Смертельное ДТП под Заполярным: в столкновении двух машин погибла женщина

В аварии два человека пострадали, а один погиб. Фото: Северо-Западный РПСО

На этих выходных в Мурманской области одна за другой происходят серьезные аварии. 31 января смертельное ДТП произошло под Заполярным.

- По предварительной информации, в 12.40 в районе 1422 километра автодороги Р-21 "Кола" произошло столкновение двух транспортных средств: KIA и "Лада". В результате ДТП пострадали водитель "Лады" и пассажир "КИА", а пассажир "Лада" от полученных травм скончалась. Подробности происшествия устанавливаются. По данному факту проводится проверка, - сообщила "КП" подробности аварии инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: в ночь с 30 на 31 января на автоподъезде к Мурманску грузовик выехал на полосу для встречного движения и врезался в "Ладу", в которой ехали рыбаки. Сильнее всего пострадал водитель отечественной машины, которого зажало искореженным металлом.

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