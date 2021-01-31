В Мурманске нашли подростка, который по время несогласованного митинга разрисовал дом культурного наследия

Несовершеннолетний хулиган разрисовал дом в центре Мурманска. Фото: скриншот видео

31 января в Мурманске прошел второй за месяц несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального.

Акция еще не закончилась, когда в группе "Мурманск ДТП ЧП" появилось видео, возмутившее северян. На нем один из участников колонны, которая шла по проспекту Ленина от площади Пять Углов до улицы Академика Книповича, отделяется от толпы, подбегает к дому №78, рисует на нем закорючки и как ни в чем не бывало возвращается в строй. А ведь это здание, не так давно приведенное в порядок, является объектом культурного наследия.

Горожане, посмотревшие видео, негодовали: что это за воспитание, когда руки чешутся портить что-то? Полиция нашла вандала по горячим следам. Оказалось, что ему еще нет 18, и почему им заинтересовались правоохранители, подросток не понимал.

- Какое хулиганство? Хулиганство - это когда сломал что-то, - пытался оправдаться юноша.

Но притвориться белым и пушистым не вышло: против него были видеоулики. Так как нарушитель был несовершеннолетним, разговор с ним проходил в присутствии уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области.

Ответ за поступок сына придется держать его родителям.

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