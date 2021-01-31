ДТП под Мурманском: грузовик вылетел на встречку и протаранил машину с рыбаками

В "Ладе" ехали рыбаки. Фото: Евгений Павленко

Эти выходные отметились большим количеством серьезных ДТП. Одно из них случилось на автоподъезде к Мурманску в ночь с 30 на 31 января.

- В 4.30 в районе 1377 километра автодороги Р-21 "Кола" водитель грузового автомобиля Hyundai не справился с управлением и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Лада Ларгус". В результате ДТП пострадал водитель автомобиля "Лада", его доставили в больницу Мурманска. По данному факту проводится проверка, - рассказала "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Грузовик по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения. Фото: Евгений Павленко

По сообщению МЧС России в Мурманской области, помощь спасателей понадобилась двух людям, находившимся в легковушке, в том числе водителю, который после столкновения оказался в плену собственной машины: искореженный корпус плотно зажал мужчину.

- В "Ладе" находилось много алкоголя, но водитель трезв, так как пили пассажиры, ехали на рыбалку, - сообщил очевидец аварии в группе "Мурманск".

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