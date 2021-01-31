В Мурманской области старший лейтенант заставил подчиненного исправлять ошибки в документах с 32-килограмовой гирей на поясе

Военнослужащий почти четыре часа ходил с гирей весом 32 килограмма. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иногда военнослужащие переходят границу, когда пытаются воспитывать подчиненных. Так, в Спутнике майор заставил матроса делать планку до изнеможения.

А в войсковой части №08275 в Печенге 13 августа произошел другой случай.

- Старший лейтенант Петросян был недоволен ненадлежащим исполнением поставленной подчиненному задачи по оформлению служебной документации, поэтому дал приказ последнему исправлять допущенные технические ошибки в документах и при этом удерживать при этом гирю весом 32 килограмма, - сообщили в Военно-следственном управлении Северного флота.

Гиря почти четыре часа была ремнем прикреплена к поясу военнослужащего. В октябре того же года Петросян в присутствии сослуживцев стал оскорблять другого своего подчиненного.

За все эти действия старший лейтенант получил штраф в 15 тысяч рублей. В своих поступках он раскаялся.

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