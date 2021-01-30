Пожар в Мурманске: загорелась квартира в девятиэтажном доме, спасли пострадавшую женщину

Причины пожара устанавливаются. Фото: vk.com/spasinfo51

Минувшая ночь выдалась для жителей одно из домов на улице Аскольдовцев в Мурманске очень неспокойной. 30 января в квартире девятиэтажки случился пожар, который чуть не привел к трагедии.

- В 03.18 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании по адресу: Мурманск, улица Аскольдовцев, дом 25/3. В результате пожара в трехкомнатной квартире девятиэтажного дома на первом этаже в одной из комнат обгорел диван, сгорела прикроватная тумбочка. Спасена одна пострадавшая. На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение - 8 человек личного состава, 2 единицы техники. Причины пожара устанавливаются, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Росии по Мурманской области.

Напомним: на стройке будущего детского сада в Мурманске едва не взорвались баллоны с пропаном. Пожар начался в бытовках.

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