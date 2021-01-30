В Сочи пропала 26-летняя жительница Мурманска с голубыми глазами

Известно, что девушка профессионально играет в покер. Фото: "МурманСпас"

Родные и близкие ищут 26-летнюю мурманчанку Юлию Боровкову, которая 25 января ушла из "Казино Сочи" (Сочи, с.Эсто-Садок, ул. Эстонская, 51) и с тех пор ее местонахождение не известно.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные длиной до плеч, глаза голубые. О том, в чем была одета Юлия на момент исчезновения, не сообщается. Известно, что девушка профессионально играет в покер и не раз получала награды на различных турнирах.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшей северянке, просят позвонить по телефонам: 02 или 102 (полиция) либо обратиться к волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас": 8 911 311 70 20 или 8 911 339 89 41.

Остается надеяться, что с жительницей Мурманска не случилось никак бед и скоро ее найдут, живой и невредимой.

Напомним: в Мурманской области завершены поиски дезориентированной 62-летней северянки. Ирину Землякову нашли в больнице, а потом снова потеряли.

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